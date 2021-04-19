В Украине за минувшие сутки, 18 апреля, зафиксировано 6 506 новых случая коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За минувшие сутки:

новых случаев - 6 505;

летальных случаев - 214;

выздоровело - 5 598 человека;

За все время пандемии в Украине

заболело - 1 953 016 человек;

выздоровело - 1 487 677 человек;

летальных исходов - 40 000;

Ранее сообщалось, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса.

Также в Министерстве здравоохранения напомнили, кому нельзя делать прививки от COVID.

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