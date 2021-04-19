Украина сможет рассчитывать на получение транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) по программе Stand By не ранее сентября 2021 года. Сейчас идет согласование условий. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко.

Как отметил министр, сентябрь - "это хороший вариант, к которому мы идем".

"Пока есть прогресс, и я хочу быть в данном случае оптимистом", - добавил он.

По его словам, сейчас идет обсуждение обязательств, которые готова на себя взять Украина. При этом эти формулировки "еще четко не выкристаллизованы", а работа над текстом нового Меморандума еще не начиналась.

"Мы сейчас сужаем круг нерешенных вопросов. По большому счету идет речь о конкретных формулировках по взятым Украиной обязательствам. И этот круг максимально сузился. В январе, когда была миссия, было много вопросов, сейчас их меньше. Остался ряд вопросов по антикоррупции, которые нужно решить", - сообщил Марченко.

Ранее сообщалось, что всеукраинскую перепись населения проведут в 2023 году. Правительство приняло соответствующее распоряжение. На проведение переписи потратят 7,26 млрд гривен.

Также мы писали о том, что правительство обнародовало результаты пробной переписи населения в Украине.

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