Всеукраинскую перепись населения проведут в 2023 году. Правительство приняло соответствующее распоряжение на заседании в среду, 9 декабря. Документ подготовила Государственная служба статистики.

"Согласиться с предложением Государственной службы статистики относительно проведения в 2023 году Всеукраинской переписи населения", - говорится в документе.

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По предварительным расчетам, на подготовку, проведение, обработку, обобщение и распространение результатов переписи населения в 2020-2023 годах необходимо 7,260 млрд грн. Из этих расходов около 70% составляет заработная плата временного переписного персонала и начисления на нее.

Для подготовки и проведения переписи населения предполагается привлечь более 98 тысяч временных работников.

В пояснительной записке к распоряжению отмечается, что последняя Всеукраинская перепись населения прошла в 2001 году. За это время в стране произошли значительные экономические, демографические и миграционные процессы, которые существенно повлияли на количественный и качественный состав населения.

Генеральная Ассамблея ООН в 2015 году приняла резолюцию о проведении очередного всемирного раунда переписей населения и жилищного фонда в 2015-2024 годах. По установленной практике и согласно рекомендациям ООН переписи населения в большинстве стран мира проводятся раз в десять лет.

Ранее сообщалось, что правительство обнародовало результаты пробной переписи населения в Украине.

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