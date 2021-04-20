СБУ перевели в режим повышенной готовности [ Редактировать ]
Во вторник, 20 апреля, Служба безопасности Украины переведена в режим повышенной готовности во всех областях Украины, не только в приграничных. Об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
В большинстве областей СБУ проводит масштабные антитеррористические учения.
Сотрудники СБУ во всех областях, а не только в приграничных, переведены в режим повышенной готовности. Усилена контрразведывательная и оперативно-розыскная составляющие деятельности Службы.
Он добавил, что в большинстве областей страны СБУ уже проводит или вскоре будет проводить масштабные антитеррористические учения.
Накануне, 19 апреля, СБУ заявила, что проведет масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей Украины. В связи с этим в некоторых районах могут вводиться ограничения.
В учениях будут принимать участие:
- региональные подразделения СБУ,
- Национальной полиции,
- пограничной службы,
- Национальной гвардии,
- Вооруженных Сил Украины,
- Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,
- представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Во время тренировок особое внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства. Целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам.
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