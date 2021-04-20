Урегулирование конфликта на Донбассе зависит исключительно от украинских властей, которым необходимо следовать Минским соглашениям. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с народным депутатом Украины Евгением Шевченко, сообщает "БелТА".

Я вам абсолютно искренне скажу: нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего в Донбассе, зависит только от Украины. Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы. Но, поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет.

Лукашенко заявил, что по-прежнему относится к Украине как к братскому государству и готов оказывать помощь в качестве посредника.

Вы знаете мою позицию по Украине, она остается неизменной. Я очень хотел бы, чтобы Украина была нашей, чтобы мы как славянские народы, три братских народа были вместе. На пользу народов. Никто не собирается порабощать один одного, никто не собирается давить один на одного. Если были какие-то просьбы для того, чтобы обсудить вопросы в России, где-то выступить, чего я очень не люблю, каким-то посредником. Мы же родные, я из этого исхожу. Поэтому я всегда это делал.

Вместе с тем президент Беларуси отметил, что поведение и высказывания первого президента Украины, а ныне главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука носят "неясный характер".

Про вашего первого президента вообще говорить не хочу. Человек непонятно как себя ведет, вообще не знает меня практически - а Беларусь вроде бы для него, советского человека, не чужая - позволяет себе подобные высказывания. Не знаю, зачем ему только это.

Лукашенко заявил, что не против переноса из Минска переговорной площадки по Донбассу, если Украине это выгодно и пойдет на пользу.

Говорят, в другое место желание перенести. Ну, по крайней мере руководство и Кравчук. Да ради бога. Если Украине это выгодно и пойдет на пользу, мы будем только приветствовать... Я не понимаю, зачем ехать за тридевять земель, если у тебя за забором, у твоих родных людей есть возможность встречаться и обсуждать необходимые вопросы.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе по завершению карантина не поедет на переговоры в Минск из-за "вражеской риторики Беларуси" в отношении Украины.