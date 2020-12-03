Бывший президент Украины (1991-1994 гг.) Леонид Кравчук назвал правительство Беларуси во главе с Александром Лукашенко "злом". Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

Мне очень жаль, что в Беларуси происходит такая трагедия - человеческая и политическая... Даже я, хорошо знающий диктаторско-административный стиль работы г-на Лукашенко, его воспитание на принципах тоталитаризма, а не демократии, свободы и международных норм, даже я не ожидал такого бесчеловечного обращения с белорусами... Я просто не могу понять, но факт остается фактом... Закон и добро не применимы к человеку, совершающему беззаконие и зло. Зло нужно обязательно остановить. Сегодня правительство в Беларуси во главе с Лукашенко - зло.

Кравчук считает, что Лукашенко "стал правительством за 26 лет пребывания у власти".

На самом деле в нем не осталось человека. Он весь соткан из силы, поэтому он не может видеть, не может осмыслить свою жизнь без силы. Эта суть приводит к тому, что он теряет человека, остается только административным и авторитетным. И для него люди - это просто материал для управления, а не граждане, которых нужно уважать, которые являются источником власти и выбирают.

В таком "перерождении" Лукашенко экс-президент Украины винит влияние России.

Он верил и до сих пор верит, что Россия всегда поможет ему лично, а не Беларусь, и он воспользуется этим в критических ситуациях, которые, собственно, мы наблюдаем сегодня. Эти два момента сделали его лидером, утратившим человеческие качества человечности, доброты и уважения, даже сострадания к людям... Я думаю, что здесь может работать только одно (чего нельзя ожидать) - чтобы Россия официально заявила и отказала Лукашенко в любой помощи. Но этого, на мой взгляд, не будет, и Путин его поддержит.

Говоря о событиях в Беларуси, Кравчук провел параллели с украинским Майданом. И выразил сожалоение, что белорусы выбрали другой, долгий путь - мирную революцию.

Эту проблему нужно решать не мягким, а жестким подходом. Конечно, никто не хочет, чтобы белорусский народ пострадал от санкций и других мер. Но если другого выхода нет, что делать? Не возвращайтесь к тому, что произошло, как того хочет Лукашенко. Он заявил: мол, подожди один срок, на следующий я не пойду. Вот что он говорит сегодня. А завтра, когда придет время, он скажет, что еще он хочет. Власть стала для него наркотиком. Это очень опасный бизнес.

Кравчук считает, что Лукашенко, как и Януковичу, придется рано или поздно покинуть Беларусь и бежать за границу.

Вряд ли у него будет нормальная жизнь, если он останется в Беларуси. Может, где-то в деревне будет меньше неприязни, но активное городское общество не сможет смириться с тем, что этот человек, принесший столько бед... В свое время он сделал что-то хорошее, я не говорю, что он делал все плохо для Беларуси. Но то, что он делал в последнее время, держась за власть вопреки здравому смыслу, и жертвы, принесенные из-за этого стремления к власти, я не думаю, что его просто прощают. Ему будет сложно жить в такой среде, и он будет вынужден покинуть Беларусь.

Леонид Кравчук, как глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, также заявил о нецелесообразности пребывания в Минске переговорной "Минской группы" и заявил о необходимости ее переезда в Вену.

Напомним, что Александр Лукашенко рассказал о центре американских спецслужб в Киеве и пригрозил Украине санкциями.

"Подробности" уже писали о том, что Украина и Беларусь начали торговую войну