Специалисты назвали пользу и вред репчатого лука [ Редактировать ]
Репчатый лук добавляют во многие блюда. Однако не все знают о возможных последствиях его употребления, newsyou.info.
Польза
Лук содержит антиоксиданты и противовоспалительные вещества, которые снижают риск сердечных заболеваний, высокое кровяное давление и защищают от образования тромбов, заявляют диетологи Лисс и Тэмми Лакатос.
Вред
Однако, по словам специалистов, у некоторых людей с чувствительным пищеварительным трактом лук может вызвать вздутие живота и спазмы. Особенно у людей с синдромом раздраженного кишечника лук может вызвать болезненные ощущения и вздутие живота из-за растворимых волокон, называемых фруктанами (олигосахаридами). Эти ферментируемые углеводы плохо всасываются в тонком кишечнике.
Отмечается, что даже в очень небольших количествах лук может вызвать проблемы с пищеварением. И хотя вареный лук называют полезнее сырого, овощ в обоих видах может нанести вред чувствительному пищеварительному тракту.
Ранее мы писали о том, что медики назвали самые вредные для здоровья продукты.
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