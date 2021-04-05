Медики назвали самые вредные для здоровья продукты [ Редактировать ]
Специалисты рассказали, какие продукты питания могут увеличивать риск серьезных состояний, в том числе инсультов и сердечного приступа, поскольку их употребление способствует повышению артериального давления? передает newsyou.info.
Опасными для здоровья эксперты назвали продукты с большим содержанием соли, в том числе колбасные изделия, булочки и хлеб, супы и пицца, а также продукты с сахаром - много его содержится в протеиновых батончиках, спортивных напитках, фруктовых соках. Отмечается, что сахар вызывает ожирение, но он также является основным фактором повышения давления.
Также повышать уровень артериального давления может употребление обработанного мяса и мясных деликатесов, поскольку в них содержится большое количество натрия, что нарушает его нормальный баланс в организме и приводит к задержке жидкости.
Еще одной опасной группой продуктов специалисты назвали трансжиры. По их словам, диета с большим количеством трансжиров увеличивает риск заболеваний сердца и гипертонии. Трансжиры содержатся в красном мясе, жирном молоке и масле, куриной коже, замороженной пицце, чипсах и пончиках.
Авторы также порекомендовали исключить алкоголь, поскольку злоупотреблением им может резко повысить давление. Такой эффект обусловлен большим содержанием сахара и калорий, а значит, существует риск ожирения и повышения риска гипертонии.
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