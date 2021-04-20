Диетологи составили список продуктов, которые лучше реже включать в рацион. Такая пища разрушает организм человека, запускает процесс преждевременного старения, вызывает опасные болезни, передает newsyou.info.

Огромный вред здоровью человека наносят конфеты и сладкие газированные напитки. При злоупотреблении данными продуктами увеличивается вероятность развития ожирения. При избыточной массе тела растет риск появления болезней сердца, сахарного диабета, нарушения работы эндокринной системы, ухудшения обмена веществ. Избыток калорий негативно сказывается на коже и печени.

Чрезмерное употребление мяса тоже разрушает организм. В данном случае возникают метеоризм, тяжесть в животе, газообразование. Одним из самых вредных продуктов считается алкоголь. При регулярном приеме спиртного нарушается функционирование кровеносной системы, запускается процесс преждевременного старения, поражается печень, возникают гипертония и панкреатит.

Опасным является и кофе, из-за которого возникают тремор, учащенное сердцебиение, повышается артериальное давление. Не рекомендуется употреблять более четырёх чашек бодрящего напитка в день.

Ранее мы писали о том, что медики назвали самые вредные для здоровья продукты.

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