Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Встреча может состояться "в любой точке, где идет война". Об этом он сказал в видеообращении.
Зеленский рассказал, что вчера и сегодня на заседаниях советников нормандской четверки и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось восстановление режима полного прекращение огня, но несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявления.
При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию.
"А что мне понимать. Я каждый месяц там бываю. Господин Путин. Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", - сказал он.
Напомним, что в ходе последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель призвала сократить военное присутствие у границ Украины.
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