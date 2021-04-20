Зеленский запускает конкурс на новых суддей КСУ [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании конкурсной комиссии для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины (КСУ). Предложения по персональному составу этой комиссии должны быть внесены в течение 10 дней.
Комиссия будет осуществлять отбор кандидатур на должности судей КСУ по квоте президента.
Предложения по составу этой комиссии должен внести руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Кроме того, этим указом признается утратившим силу указ президента Украины от 4 октября 2017 года № 306 "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины".
Читайте также, Конституционный суд Украины оспорил указы президента Владимира Зеленского об увольнении главы КСУ Александра Тупицкого и судьи КСУ Александра Касминина. Соответствующее конституционное представление пришло от народных депутатов.
Кроме того, В пятницу, 2 апреля, Александр Тупицкий подписал распоряжение, в котором по сути, заявил о незаконности указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей Конституционного Суда.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что Александр Тупицкий уже не возглавляет КСУ
Украина не стремится и не начинает войну первой, но всегда готова защищаться
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться на Донбассе
С этой целью в этом году в государственном бюджете заложили 100 миллионов гривен
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у самой сильной страны в мире не обязательно должно быть оружие