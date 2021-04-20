Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании конкурсной комиссии для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины (КСУ). Предложения по персональному составу этой комиссии должны быть внесены в течение 10 дней.

Комиссия будет осуществлять отбор кандидатур на должности судей КСУ по квоте президента.

Предложения по составу этой комиссии должен внести руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Кроме того, этим указом признается утратившим силу указ президента Украины от 4 октября 2017 года № 306 "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины".

Читайте также, Конституционный суд Украины оспорил указы президента Владимира Зеленского об увольнении главы КСУ Александра Тупицкого и судьи КСУ Александра Касминина. Соответствующее конституционное представление пришло от народных депутатов.

Кроме того, В пятницу, 2 апреля, Александр Тупицкий подписал распоряжение, в котором по сути, заявил о незаконности указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей Конституционного Суда.

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