Военно-морские силы Индонезии ведут поиски субмарины с 53 членами экипажа на борту, которая перестала выходить на связь в среду, 21 апреля. Об этом агентству Reuters представитель военных.

Подводная лодка KRI Nanggala 402, произведенная в Германии в 1981 году, проводила тренировочные пуски торпед у острова Бали. В положенное время ее экипаж не вышел на связь со штабом и не доложил о результатах.

Индонезийские власти запросили помощи Австралии и Сингапура для проведения поисковой операции.

Пропавшая подлодка - одна из пяти, стоящих на вооружении ВМС Индонезии. По данным издания Daily Star, она могла затонуть на глубине около 700 м.

Напомним, что недавно во Франции 14 часов тушили пожар на атомной субмарине.

Ранее "Подробности" писали о том, что подводная лодка случайно потопила самый маленький военный корабль США.