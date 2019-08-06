На дне Тихого океана нашли фрагмент подводной лодки USS Grunion, которая исчезла со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Live Science.

Группа исследователей проекта Lost 52 Project нашла американскую субмарину на глубине 820 метров у побережья Алеутских островов. Подлодка затонула во время выполнения первого же боевого задания, при этом погибли не менее 70 моряков.

Ранее о судьбе субмарины ничего не было известно. Ее искали еще в 1950-х годах, но ничего обнаружить не смогли.

Как оказалось, что субмарина Ее искали еще в 50-х, но тогда пролить свет на обстоятельства исчезновения подлодки с семьюдесятью моряками на борту так и не удалось.

USS Grunion была выпущена 11 апреля 1942 года, а менее чем через полгода отправилась на Алеутские острова, где и исчезла.

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