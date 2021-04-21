"Это безумие": французский министр раскритировал украинскую курятину [ Редактировать ]
Источник: РИА "Курск"
Министр по вопросам сельского хозяйства и продовольствия Франции Жюльен Денорманди выступил против украинской курятины в школьных столовых. По его словам, она отличается от французской. Об этом министр заявил в студии французского телеканала BFM TV.
Глава Минсельхоза возмущен тем, что блюда из мяса птицы в школьных столовых и ресторанах Франции готовят преимущественно из импортного мяса, в том числе украинского.
В большинстве случаев курятина поступает из Украины, Бразилии, частично она обрабатывается в Европе. Но очень мало –- из Франции, это безумие.
Министр недоволен тем, что при заказе блюда из курятины не указывается ее происхождение. По его словам, скоро это изменится: с лета 2021 года во всех столовых и ресторанах Республики в обязательном порядке будут указывать происхождение мяса, в том числе птицы, из которого готовят блюда.
Сегодня, как родители, мы не знаем, откуда взялся цыпленок, которого наши дети едят в столовой.
Министр назвал гастрономическую проблему "вопросом суверенитета" и настаивает, что "украинский цыпленок не оказывает на вас такого же воздействия, как французский цыпленок". Что он имел в виду, чиновник объяснять не стал.
Напомним, что Украина начала экспорт курятины в Евросоюз 31 октября 2013 года. Возможность экспортировать определенные категории продукции в ЕС без пошлин украинские производители получили благодаря соглашению об ассоциации с ЕС и зоне свободной торговли.
Что касается курятины, то ее экспорт в ЕС за два года взлетел в 10 раз - с 4 тыс. Тонн в 2016 году - до 50 000 в 2018 году. С декабря 2019 года ЕС увеличил квоты на беспошлинный экспорт мяса птицы из Украины.
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