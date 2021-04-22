"Укрзалізниця" відновлює рух потягів до Буковини [ Редактировать ]
Чернівецька область сьогодні виходить з "червоної" карантинної зони. Рішення ухвалили вчора на засіданні Кабміну. В регіоні фіксують стійке покращення ситуації з коронавірусом, - повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Також "Укрзалізниця" відновлює рух потягів до Буковини. Продаж квитків на ці напрямки вже відкрито.
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