В четверг, 22 апреля, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах. Об этом сообщает ТАСС.

Он назвал переброс большой части российских войск на южные рубежи России "внезапной проверкой".

Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью.

По его словам, войска могут полностью обеспечить оборону старны.

Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах.

Глава Минобороны России поручил генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Россия пытается провоцировать Украину и хочет, чтобы украинцы боялись.

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