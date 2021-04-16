"Хотят, чтобы мы боялись": Зеленский заявил о ситуации на границе [ Редактировать ]
В пятницу, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Россия пытается провоцировать Украину и хочет, чтобы украинцы боялись. Об этом он сказал в интервью изданию Le Figaro.
Стягивание российских войск к украинским границам президент Украины Владимир Зеленский считает давлением.
У Украины есть разведданные, войска наращивают как в Крыму, на Донбассе, так и на границах Украины и России в различных направлениях.
"Они точно стараются показать, что мы должны бояться, и они пытаются точно провоцировать нас. Мы видим, сколько выстрелов. Мы видим с оккупированных территорий снайперский огонь", - добавил он.
Зеленский заявил, что это политическое давление, милитаризованное, психологическое.
Почему психологическое? Потому что они стреляют и ждут, что мы будем отвечать так же. Мало того, они "ждут", что мы пойдем на востоке Украины в наступление. Но мы не дадим им "такого счастья.
Зеленский отметил, что риторика окружения президента Российской Федерации опасна для Украины, для Европы и, в конце концов, для России.
Ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о переговорах в формате Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
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