Дело МН17: в суде сообщили темы слушаний [ Редактировать ]
В окружном суде Гааги в Нидерландах завершились слушания по делу о сбивании малазийского Boeing рейса МН17 в июле 2014 года на Донбассе. В ходе сегодняшнего заседания судья Хендрик Стейнхаус подтвердил, что слушания по существу стартуют 7 июня, и рассказал, какие темы будут подниматься.
"В ходе судебных заседаний суд намерен остановиться на неоднократно поднимавшихся вопросах:
- Был ли рейс MH17 сбит ракетной системой "Бук"?
- Была ли выпущена ракета из "Бука" с поля под Первомайским?
- Участвовали ли в этом подсудимые?", - сообщил Стейнхаус.
Ранее сообщалось, что в России отреагировали на решение Нидерландов об иске.
Также мы писали о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.
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