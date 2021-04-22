В окружном суде Гааги в Нидерландах завершились слушания по делу о сбивании малазийского Boeing рейса МН17 в июле 2014 года на Донбассе. В ходе сегодняшнего заседания судья Хендрик Стейнхаус подтвердил, что слушания по существу стартуют 7 июня, и рассказал, какие темы будут подниматься.

"В ходе судебных заседаний суд намерен остановиться на неоднократно поднимавшихся вопросах: Был ли рейс MH17 сбит ракетной системой "Бук"?

Была ли выпущена ракета из "Бука" с поля под Первомайским?

Участвовали ли в этом подсудимые?", - сообщил Стейнхаус.

Ранее сообщалось, что в России отреагировали на решение Нидерландов об иске.

Также мы писали о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.

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