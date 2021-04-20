Окружной суд Гааги не сможет вынести в этом году приговоры по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году рейсе МН17. Об этом сообщила судья, отвечающая за работу со СМИ, Мария Кнайф.

На этот год еще запланировано несколько блоков слушаний, они продлятся до 2022 года. Поэтому в этом году суд не планирует вынесения приговоров. На данный момент это все, что я могу сказать. Когда суд приступит к вынесению приговоров, надо подождать и посмотреть, потому что впереди еще много работы.

Судья напомнила, что рассмотрение дела по существу начнется в июне, а, предположительно, в сентябре родственники жертв смогут реализовать свое право обратиться к суду.

Судебное разбирательство по существу может начаться и до завершения всего расследования. Но, конечно, перед тем, как суд примет решения, расследование должно быть завершено.

Ранее сообщалось, что в России отреагировали на решение Нидерландов об иске.

Также мы писали о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.

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