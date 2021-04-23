У Бангкоку встановили світовий рекорд з кількості палаючих свічок [ Редактировать ]
Храм у Бангкоку встановив світовий рекорд, там одночасно запалили 330 тисяч свічок. Їх у формі світової мапи та фігури Будди розставили довкола головної святині. Вогняне зображення виклали до дня Землі.
Так автори ідеї хотіли привернути увагу до проблеми забруднення атмосфери. На критику ж, що горіння спричиняє викиди сажі в повітря, відповіли - свічки виготовлені з матеріалів, які не виділяють шкідливих речовин.
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