В пятницу, 23 апреля, в 45 км от Парижа, в городе Рамбуйе, в отделении полиции вооруженный двумя ножами мужчина напал на одного из сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в Twitter.

В результате нападения погибла женщина-полицейский.

По его словам, убийство сотрудника правоохранительных органов рассматривается как теракт.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция "не сдастся в борьбе с исламистским терроризмом".

Она была женщиной-полицейским. Стефани была убита в своем полицейском участке в Рамбуйе, на и без того избитой земле Ивелин. Нация стоит рядом с ее семьей, коллегами и полицией. Мы не откажемся от борьбы с исламистским терроризмом.

Свидетели происшествия рассказали, что мужчину видели разговаривающим по мобильному телефону возле полицейского участка. Он воспользовался случаем, чтобы войти внутрь, когда женщина вошла в двери охраны.

Злоумышленник бросился на полицейского, а затем ее коллеги открыли по нему огонь.

По данным издания BBC, нападавшим оказался 36-летний гражданин Туниса, прибывший во Францию в 2009 году. Злоумышленник погиб в больнице.

Читайте также, в столице Ирака Багдаде произошел двойной теракт на людном рынке. Жуткая трагедия унесла жизни 28 человек, еще 73 с различными ранениями попали в медучреждения.

Кроме того, в Афганистане, в городе Бамиян, в одноименной провинции произошел двойной теракт. В результате взрывов двух магнитных бомб по меньшей мере 17 человек погибли, более 50 получили ранения. Бомбы были взорваны на рынке в центре города.