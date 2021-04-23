Под Парижем произошел теракт: есть жертва [ Редактировать ]
В пятницу, 23 апреля, в 45 км от Парижа, в городе Рамбуйе, в отделении полиции вооруженный двумя ножами мужчина напал на одного из сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в Twitter.
В результате нападения погибла женщина-полицейский.
По его словам, убийство сотрудника правоохранительных органов рассматривается как теракт.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция "не сдастся в борьбе с исламистским терроризмом".
Она была женщиной-полицейским. Стефани была убита в своем полицейском участке в Рамбуйе, на и без того избитой земле Ивелин. Нация стоит рядом с ее семьей, коллегами и полицией. Мы не откажемся от борьбы с исламистским терроризмом.
Свидетели происшествия рассказали, что мужчину видели разговаривающим по мобильному телефону возле полицейского участка. Он воспользовался случаем, чтобы войти внутрь, когда женщина вошла в двери охраны.
Злоумышленник бросился на полицейского, а затем ее коллеги открыли по нему огонь.
По данным издания BBC, нападавшим оказался 36-летний гражданин Туниса, прибывший во Францию в 2009 году. Злоумышленник погиб в больнице.
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Кроме того, в Афганистане, в городе Бамиян, в одноименной провинции произошел двойной теракт. В результате взрывов двух магнитных бомб по меньшей мере 17 человек погибли, более 50 получили ранения. Бомбы были взорваны на рынке в центре города.
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