Когда в Украину поступит новая партия Pfizer: Ляшко назвал дату [ Редактировать ]
Международная инициатива по распределению вакцин COVAX назвала следующую дату поставки препарата Pfizer в Украину.
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.
После 17 мая ожидаются поставки 473 850 доз.
Сегодня получили письмо от COVAX о возможности поставки очередной партии вакцины Pfizer-BioNTech (Comirnaty) в количестве 473 850 уже на неделе с 17 мая.
Кроме того, Украина в мае-июле получит партии вакцины от коронавирусной инфекции по программе COVAX. В стану ввезут ,4 миллиона доз AstraZeneca и 950 тысяч доз Pfizer. COVAX отправила в страну письмо с подтверждением о распределении препаратов.
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