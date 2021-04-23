Международная инициатива по распределению вакцин COVAX назвала следующую дату поставки препарата Pfizer в Украину.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

После 17 мая ожидаются поставки 473 850 доз.

Сегодня получили письмо от COVAX о возможности поставки очередной партии вакцины Pfizer-BioNTech (Comirnaty) в количестве 473 850 уже на неделе с 17 мая.

Кроме того, Украина в мае-июле получит партии вакцины от коронавирусной инфекции по программе COVAX. В стану ввезут ,4 миллиона доз AstraZeneca и 950 тысяч доз Pfizer. COVAX отправила в страну письмо с подтверждением о распределении препаратов.

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