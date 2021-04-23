В пятницу, 23 апреля, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что Украину должны поставить еще 1,4 млн доз вакцин от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX и 500 тысяч доз китайской вакцины Sinovac.

По его словам, поставку ждут до конца мая.

Что касается COVAX. Мы ожидаем от наших партнеров получить еще 1,4 млн доз до конца мая. Предварительно мы рассчитываем начать получать ближе к 15 мая. 1,4 млн доз по сообщениям COVAX, которые мы получаем.

Также министр отметил, что в следующем месяце в Украину должна прибыть партия китайской COVID-вакцины.

Буквально сегодня мы получили сообщение от них, что следующую партию вакцин в объеме до 500 тысяч доз мы должны получить в первых числах мая. И в течение мая еще до миллиона доз мы должны получить.

Читайте также, в Украине с начала кампании вакцинации привили от коронавируса 508 044 человека. вакцинация проводилась тремя препаратами - Covishield от AstraZeneca (4090), CoronaVac от Sinovac (7051) и Comirnaty от Pfizer (5028), больше всего за вчера прививок сделали в Киеве (1679).

Кроме того, Украина в мае-июле получит партии вакцины от коронавирусной инфекции по программе COVAX. В стану ввезут ,4 миллиона доз AstraZeneca и 950 тысяч доз Pfizer. COVAX отправила в страну письмо с подтверждением о распределении препаратов.

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