В Киев прибыла партия препаратов для иммунизации от COVID-19/ фото: Слово и Дело

Украина в мае-июле получит партии вакцины от коронавирусной инфекции по программе COVAX. В стану ввезут ,4 миллиона доз AstraZeneca и 950 тысяч доз Pfizer. Такое заявление на брифинге сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, COVAX отправила в страну письмо с подтверждением о распределении препаратов. Как только они поступит в страну, их сразу же распределят по регионам.

Глобальная инициатива COVAX прислала нам письмо, что до конца мая мы ожидаем следующую поставку вакцины AstraZeneca в размере 1,4 млн доз вакцины и до конца июня мы должны также получить 950 тысяч вакцины Pfizer.

Отмечается, что в Киев прилетела очередная партия препаратов для иммунизации от COVID-19, производства компании AstraZeneca. По инициативе COVAX в стране приняли 367 тысяч доз вакцины.

Читайте также, новую партию вакцин AstraZeneca отдадут на вторую прививку вместо Covishield. Максим Степанов заверил, что вакцины из новой партии такие же, как и те, которыми делали прививки раньше. Разница лишь в том, что препарат сделан на различных производственных площадках.

Кроме того, в Украине с начала кампании вакцинации привили от коронавируса 508 044 человека. За вчера вакцинация проводилась тремя препаратами - Covishield от AstraZeneca (4090), CoronaVac от Sinovac (7051) и Comirnaty от Pfizer (5028).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.