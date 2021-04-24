Пропавшую подлодку ВМС Индонезии обнаружили в водах вблизи Бали [ Редактировать ]
В субботу, 24 апреля, пропавшую подлодку ВМС Индонезии обнаружили в водах близ Бали. Ее поиски продолжались с 21 апреля, сегодня утром на подлодке закончился кислород.
Об этом сообщает "Синьхуа", ссылаясь на начальника штаба ВМС страны.
Отмечается, что подлодку обнаружили на глубине 850 метров.
Напомним, 21 апреля у берегов Бали пропала подводная лодка с 53 членами экипажа на борту. Подводная лодка KRI Nanggala 402 проводила тренировочные пуски торпед у острова Бали. В положенное время ее экипаж не вышел на связь со штабом и не доложил о результатах.
По прогнозам, кислорода на подводной лодке должно было хватить на 72 часа, то есть, до сегодняшнего утра.
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