В субботу, 24 апреля, пропавшую подлодку ВМС Индонезии обнаружили в водах близ Бали. Ее поиски продолжались с 21 апреля, сегодня утром на подлодке закончился кислород.

Об этом сообщает "Синьхуа", ссылаясь на начальника штаба ВМС страны.

Читайте также В Крыму Россия задержала украинское судно

Отмечается, что подлодку обнаружили на глубине 850 метров.

Напомним, 21 апреля у берегов Бали пропала подводная лодка с 53 членами экипажа на борту. Подводная лодка KRI Nanggala 402 проводила тренировочные пуски торпед у острова Бали. В положенное время ее экипаж не вышел на связь со штабом и не доложил о результатах.

По прогнозам, кислорода на подводной лодке должно было хватить на 72 часа, то есть, до сегодняшнего утра.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.