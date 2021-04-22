В Крыму Россия задержала украинское судно [ Редактировать ]
Российские пограничники задержали в Крыму украинское судно. Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщается, на борту катера находились два члена экипажа - граждане Украины.
В Пограничном управлении ФСБ России, отметили, что на борту катера были обнаружены "несколько десятков особей камбалы-калкан и ската, свыше пяти тысяч метров сетей с ячеей от 185 до 220 мм". Задержание произошло в ночь с 19 на 20 апреля.
Уже 21 апреля Черноморский мировой "суд" Крыма признал капитана судна 1987 года рождения виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 257 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения.
Ранее мы писали о том, что в Крыму российские военные корабли вышли в море.
Также мы писали о том, что в России задержали украинского консула якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".
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