В субботу, 24 апреля, американский корабль Crew Dragon Endeavour пристыковался к Международной космической станции.

Прямая видеотрансляция с орбиты ведется на YouTube-канале NASA.

Успешный старт Endeavour 23 апреля осуществила частная компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску. Ракета-носитель многоразового использования Falcon 9 вывела на орбиту корабль с четырьмя астронавтами.

На МКС прибыла миссия Crew-2 в составе американцев Шейн Кимбро и Меган Макартур, представителя Европейского космического агентства француза Томаса Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Акихико Хошиде.

Ранее мы писали о том, что на МКС начнутся сверхсекретные оборонные испытания.

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