Crew Dragon-2 від компанії SpaceX доправить чотирьох пілотів на МКС [ Редактировать ]
Сьогодні на Міжнародну космічну станцію має вирушити нова команда астронавтів. Цей політ називають історичним. Адже вперше людей на орбіту домчить багаторазовий корабель.
Човник Crew Dragon-2 від компанії SpaceX доправить чотирьох пілотів - двох американців, японця та француза.
Для пускової капсули корабля це вже другий політ до МКС. Уперше її застосували торік під час випробувань. А багаторазовий перший ступінь ракети буде використаний учетверте.
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