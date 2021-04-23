Сьогодні на Міжнародну космічну станцію має вирушити нова команда астронавтів. Цей політ називають історичним. Адже вперше людей на орбіту домчить багаторазовий корабель.

Човник Crew Dragon-2 від компанії SpaceX доправить чотирьох пілотів - двох американців, японця та француза.

Для пускової капсули корабля це вже другий політ до МКС. Уперше її застосували торік під час випробувань. А багаторазовий перший ступінь ракети буде використаний учетверте.