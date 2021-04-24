Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует подписать декрет о переходе президентских полномочий Совету безопасности. Документ будет применен в случае, если в стране возникнет экстренная ситуация.

Об этом Лукашенко заявил журналистам, сообщает "Белта".

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"Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили - на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями", - сказал Лукашенко.

Он также отметил, что в таком случае будет мгновенно введено чрезвычайное положение, "вплоть до военного".

"И Совет безопасности должен принимать решение. Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной "если вдруг", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее глава Беларуси заявлял, что вскоре примет "одно из важнейших решений" за годы своего президентства.

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