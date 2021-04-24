В Министерстве здравоохранения обновили перечень зон карантина. А с понедельника, 26 апреля, из "красной" зоны карантина будут выведены несколько областей и город Киев. Об этом сообщает официальный портал Министерства здравоохранения Украины.



По состоянию на 24 апреля в "красной зоне" находятся 12 регионов:

Киев;

Житомирская;

Запорожская;

Полтавская

Киевская;

Львовская;

Николаевская;

Одесская;

Сумская;

Харьковская;

Хмельницкая;

Черниговская.

В "оранжевой зоне" остаются 9 регионов:

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Кировоградская область;

Луганская область;

Ровенская область;

Тернопольская область;

Черкасская.

В "желтой зоне" находятся 4 региона:

Ивано-Франковская область.

Закарпатская область.

Черновицкая область.

Херсонская область.

Как ранее сообщили в Кабмине с воскресенья, 25 апреля, Одесская область выходит из "красной" зоны карантина. В области установлен "желтый" уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавируса.

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