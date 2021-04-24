В Украине обновили список зон карантина: где могут ослабить запреты [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
В Министерстве здравоохранения обновили перечень зон карантина. А с понедельника, 26 апреля, из "красной" зоны карантина будут выведены несколько областей и город Киев. Об этом сообщает официальный портал Министерства здравоохранения Украины.
По состоянию на 24 апреля в "красной зоне" находятся 12 регионов:
- Киев;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Полтавская
- Киевская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Хмельницкая;
- Черниговская.
В "оранжевой зоне" остаются 9 регионов:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Кировоградская область;
- Луганская область;
- Ровенская область;
- Тернопольская область;
- Черкасская.
В "желтой зоне" находятся 4 региона:
- Ивано-Франковская область.
- Закарпатская область.
- Черновицкая область.
- Херсонская область.
Как ранее сообщили в Кабмине с воскресенья, 25 апреля, Одесская область выходит из "красной" зоны карантина. В области установлен "желтый" уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавируса.
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