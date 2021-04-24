Выход Киева из локдауна: когда примут решение [ Редактировать ]
Власти Киева могут принять решение о выходе города из локдауна уже на следующей неделе. Решение примут в пятницу или в течение недели.
Об этом заявил глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан в эфире одного из телеканалов.
По его словам, Минздрав может принять решение о выходе Киева из "красной" зоны в ближайшие дни.
"Что касается решения о выходе полностью из локдауна, оно будет приниматься в пятницу на следующей неделе или в течение недели на заседание комиссии ТЭБ и ЧС", - отметил Рубан.
Он также добавил, что в последнее время в столице уменьшаются показатели инфицирования коронавирусом, но объективно ситуацию можно будет оценить минимум через несколько дней.
Ранее мы писали о том, что Киев и пять областей "со дня на день" покинут "красную" зону.
Также сообщалось, что Одесская область выходит из "красной" зоны карантина. В области установлен "желтый" уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавируса.
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