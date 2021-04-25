І хоча до Великодня ще тиждень, українці вже почали готуватись. Приміром, на Закарпатті м'ясо на шинку, або як вони називають, на шовдарь, готують іще з зими.

Перші паски почали продавати й на столичних ринках. Щоправда, ціни кусаються. Скільки коштуватиме великодній кошик? Чи реально зекономити й чому французька паска може виявитися дешевшою за українську?

Пасхальні гуляння-витрачання!

На паску купують 5, 10 кілограм, та ви що!

Яка ж вартість великоднього кошика цьогоріч?

Я хочу їсти ще!

Та як зробити його дешевшим?

Я не верующий...

Скільки коштують, сир, яйця, масло на ринку в столиці? Ходімо запитаємо.

Та спершу перевіримо ціни на головний атрибут свята. Хоч до Великодня ще тиждень - на київських ринках паски вже почали продавати.

Поки що є тільки одна ятка з пасками. Тут найдешевша коштує 290 гривень. Італійська називається паска. А найдорожча теж італійська - 340 гривень. Різниця лише у вазі. Ця пів кілограмова, а ця - 400 грамів. Можна взяти й скуштувати шматочок. Зараз спробуємо.

З родзинками і тут якийсь такий смак, ніби як цукатів. Трохи апельсином чути.

За останні кілька років українські пекарі так удосконалили рецепт паски, що зараз можна купити їх з... горіхами, сушеними апельсинами, печивом, бізе, карамеллю, шоколадом, сиром. А також...

З сухофруктами, а фарширувати ми будемо її лимонним курдом.

Щоправда, ціни на такі гастрономічні дива кусаються: від 250 до 400 гривень за паску. Дешевше, звичайно ж, спекти самому.

Приготуйте ручку і папір. Майстер-клас "Подробицям тижня" погодився дати шеф-кухар одного з французьких ресторанів у центрі столиці. Отже, паска по-французьки на відміну від традиційної української має незвичну поливку й унікальну лимонну начинку.

Сергій Пожар, шеф-кухар:

Для лимонного курда ми використовуємо цукор, яйця, лимон, молоко і заварний крем.

Аби начинка була суперсмачною, шеф-кухар дає підказку: яєчні білки з цукром потрібно трохи розігріти. Тоді цукор добре розчиниться, і білкова маса буде пухкою.

Сергій Пожар, шеф-кухар:

Для нашої маренги нам потрібні білки і цукор. - А що це таке, "маренги"? - Маренги - це в народі збитий білок з цукром.

А як щодо самої паски? Для французької потрібні такі самі інгредієнти, як і для української: борошно, яйця, масло, сіль, цукор. Причому головний секрет смачної паски - менше борошна, більше яєць і масла.

Солодка? - Ну, не дуже солодка, така як має бути, а це - оце кисле, дуже смачне.

Якщо пекти самому, така оригінальна, екзотична паска коштуватиме приблизно 200 гривень - і це майже вдвічі дешевше, ніж на ринку чи в магазині. А яка ж ціна цього року на другий головний атрибут свята - яйця? Минулоріч десяток вартував до двадцяти гривень. Зараз...

Звичайні курячі яйця коштують 27.50 - це найдешевші. А найдорожчі, що я бачу, - 36 гривень. - А чому вони дорожчі - за розміром? - А вони за розміром більші. - А 36 гривень за скільки яєць? - За десяток.

Продавці кажуть: окрім курячих яєць, попитом цього року користуються й перепелині. Десяток - 400 гривень.

"Перепелку" берут, дети красят они такие красивые, когда их покрасить.

Але така висока ціна не відлякує покупців. Купують лотками.

Людмила, покупець:

У кошик штук так 15. Сім'я велика, тому так багато беремо. Діти, чоловік, бабуся, троє дітей ще й невістка.

Та яке ж свято без м'яса?! Традиційно українці кладуть до кошиків не лише шинку, а й ковбаску й навіть сало. Цьогоріч ціни на ці продукти зрівнялися. Від 320 до 350 гривень за кілограм. А от пробувати дають задарма.

Так ковбаска на Паску - дуже добра, дуже смачна, треба брати точно.

Це беруть на Паску? - На Паску все беруть. - Я з тобою поділюся, ще з оператором зараз поділюся. - Так, буженина - дуже смачне м'ясо.

А це, крім паски та яєць, додаткових 300 гривень до великоднього бюджету.

Але й на м'ясі можна зекономити. Головне - підготуватися до свята ще... і з зими. Так, як це роблять на Закарпатті.

Ароматний... добре підкопчений.... свинячий окіст.... А щоб скуштувати його, кожен поважний господар на селі готується заздалегідь. І починається процес з правильного... вигодовування поросяти. Свіжа трава, кропива - для покращення апетиту. Овочі, фрукти, молоко та каші.

Іван Варга годує худобу тільки натуральним. Каже: тоді й м'ясо буде корисним. Тут, в Ардановому, колють свиней узимку. Тоді готують м'ясо для шовдаря - одного з найсмачніших закарпатських м'ясних делікатесів. Його готують на Різдво й Великдень.

Іван Варга, житель села Арданове:

Є сто людей, є 100 характерів і каждий господарь, робить по своєму.

Засолюєме. На другий динь я кладу, в мене деревяноє корито, кладу шовдері, сіль, та розтопила. Роблю соляний розчин. На 5 літрів один, 5-6 кг солі і заливаю.

У соляному розчині м'ясо тримають 5 днів. Далі - коптять.

Іван Варга, житель села Арданове:

Не хочу хвалити, але такої паранної коптілки рідко в кого є.

Аби шовдарь був ароматним, господар розпалює вогонь тільки дровами з фруктових дерев.

Іван Варга, житель села Арданове:

Закриваємо, вже розгорів, до вечора най ся вудить. Тільки треба через кажду годину перевірити, би не сильно горів, бо сильно не треба би горіло. Буде топити сало.

І коштує така саморобна копчена шинка удвічі дешевше за базарну.

Крім паски, яєць та копченого м'яса, до великоднього кошика традиційно кладуть і масло. За рік ціна на нього зросла майже на 10 гривень. Але селяни здорожчання не відчули. Бо виробляють його теж власноруч.

У мережі можна знайти тисячі рецептів домашнього масла. Найпростіший нам розказала пані Ганна з Арданового.

Добрий день. Усе, що нам знадобиться, - це сметана і звичайна пляшка. З чого починаємо, пані Ганно? Так. Беремо сметану, чуть-чуть її підсолюємо, змішуємо і виливаємо у пляшку. Вилили сметанку, закриваємо.

Після підігріву сметана збивається миттєво. І ось воно - домашнє масло.

Пані Ганно, дивіться, вже напевно масло готове. - Так, готове.

Щоправда, дозволити собі такий домашній хенд-мейд можуть тільки ті, в кого є корова. Бо таке масло готують лише з домашньої сметани.

Аби зекономити на маслі, киянці пані Тетяні з наплічником довелося майже кілометр іти від зупинки.

Тетяна, пенсіонерка:

От на Паску ви його беріть, воно непогане масло і по такій ціні приємлимій. Ну от 170 гривень за кілограм - я його завжди беру, бо це дешевше, ніж десь.

У великодній кошик жінка покладе грамів 200 - на 35 гривень.

А ще в кошик зазвичай кладуть сир. У Києві вибір величезний - від елітних італійських до закарпатської бринзи.

Олена, продавчиня:

Молодий есть самий дешевший гауда по 220 та і останеться ціна поки що - а самий дорогий скільки коштує - ну еслі з витриманих єсть грюєр по 650 гривень - це за скільки - це за кілограм - а що люди беруть зазвичай - ну більше середню шукають.

Тож іще сотню доведеться викласти за шматок сиру. То скільки ж цьогоріч коштуватиме великодній кошик? Найдешевше святкування Паски в Тернополі - всього 868 гривень. Майже на 100 гривень дорожчим буде великодній набір у Львові - 949 гривень. І на сто п'ятдесят у Харкові - близько 1011 гривень. Ну, а найдорожчий він у Києві - щонайменше 1060 гривень.

Олександр Охріменко, економічний експерт:

Якщо ви хочете купити дешеву свинину ви можете сісти у Києві на електричку, поїхати в Київську область, ну от в Чернігівську область - приходите на базар - та ж сама свинина, але ціна на 20 відсотків дешевша, а якщо поторгуватися - може бути 50 відсотків менше. Але треба від'їхати від Києва - чим далі, тим краще.

Експерти кажуть - щоб зекономити, на Великдень потрібно купувати лише те, що ви зможете реально з'їсти.