Шантаж, погрози, ультиматуми, масові мітинги та санкції. Цього тижня спорт мільйонів, як називають футбол, пережив революцію.

Усе почалося з того, що 12 найбагатших клубів світу, чиї статки такі ж, як бюджет України, оголосили, що створюють новий турнір, де гратимуть найсильніші команди Європи.

На перший погляд, нічого кримінального. Та вже наступного дня здійнялася буря. А президентів клубів назвали мало не сепаратистами та вбивцями спорту.

Чому Суперліга перетворилася на суперскандал? І як від цього могли постраждати українські футболісти?

Подія, яка могла повністю змінити футбольний світ.

Артем Франков, футбольный експерт:

Это и новый турнир, и революция и такого еще не было.

За одну ніч створили новий турнір - "Суперлігу"!

Григорій Суркіс, почесний член УЄФА:

Эгоизм и жадность не может служить для того, чтобы взять новую высоту.

Але "великих футбольних" босів це не задовільнило, і вони вирішили піти далі і створити свій турнір! Який обговорювали фани, футболісти, тренери, акціонери і навіть... політичні лідери світу! Що не так з новоствореною "Суперлігою"? Чому вона прожила аж... добу? І чи бути новому турніру?

У травні 2018 року цими сходами "Олміпійського" пройшли 60 тисяч вболівальників. Тодішній фінал Ліги Чемпіонів (найпрестижнішого клубного турніру) був видовищним.

Тоді мадридський "Реал" розгромив "Ліверпуль" - 3:0. Але вже наступного року, тобто 22-го, ці два гранти футболу могли і не зіграти в Лізі чемпіонів, то створили свій турнір. За своїми правилами, зі своєю системою. Та головне - за більші гроші.

Вони - головний спортивний стимул нового турніру. І вирішальний удар по збитках, які клуби зазнали від початку пандемії коронавірусу.

Артем Франков, футбольний експерт:

То есть, отсутствие болельщиков на трибунах, отсутствие других факторов, позволяющих заработать, привело к тому что Флорентино Перес заявил, что "Реал" за время ковида потерял, ну я бы сказал недобрал, 400 миллионов евро.

В інших клубів ситуація навіть гірша. Приміром, ще один лобіст Суперліги - італійський "Ювентус". Торік "Стара Сеньйора" через карантин втратила 72,5 мільйони євро.

А вирішальний гол у власні ворота забили космічні зарплати футболістів.

Григорій Суркіс, почесний член УЄФА:

Если у клуба "Реал", или у другого клуба, долги, то в эту долговую яму сами президенты клубов себя и определили. Необдуманные заработные платы футболистам. Должна быть какая-то планка цены, футбол стал будто магазином, приходишь и платишь столько, сколько можешь. Но, к сожалению, многие президенты клубов платили столько, сколько они хотели.

Але вони спробували. "Вони" - це 12 грандів Західної Європи. Половина - англійські. Окрім "Ліверпулю", це "Манчестер Юнайтед", "Манчестер-Сіті", "Челсі", "Арсенал" і "Тоттенгем". Ще три - італійські: "Мілан", "Інтер" і "Ювентус". А також три іспанські - "Атлетіко", "Мадрид", "Барселона" і "Реал Мадрид". До Суперліги мали приєднатися Французький ПСЖ та два німецькі клуби "Баварія" та "Боруссія". Але - відмовилися. Загалом у турнірі могли зіграти 20 команд. Головне правило: клуби-засновники за будь-якого рахунку щороку грають у турнірі.

Андрій Шахов, футбольний експерт:

Возможность подняться, возможно даже прыгнуть выше головы, это тоже на мой взгляд убивает футбол. То есть фактически весь футбол будет крутиться вокруг эти 15-12 команд.

Які намагаються заробити більше, аби хоч якось залатати борги. Але як? І чиїм коштом цей "бенкет"?

Артем Франков, футбольний експерт:

За счет банка "JP Morgan", который вписался во все это мероприятие, в это представление они должны были получить разово просто за вход в Суперлигу, 3 с половиной миллиарда Евро. Что в пересчете на 15 рыл давало 233 миллиона и 333 тысячи евро.

А це - еквівалент 10 (!) виступам у Лізі Чемпіонів УЄФА. Але навіщо це банку? - Насамперед для реклами (бо фінустанова зі США), а ще впливу на Європейський футбол та УЄФА. До речі, про європейську футбольну асоціацію. У штаб-квартирі УЄФА новий турнір розкритикували одразу.

Григорій Суркіс, почесний член УЄФА:

Устав УЕФА четко и ясно говорит одно: что любое объединение клубов под эгидой любых национальных ассоциаций, может произойти только в случае если национальной ассоциация это одобряет и это согласовано с УЕФА. Принцип "WE CARE ABOUT FOOTBALL" (мы заботимся о футболе), в рамках справедливости, солидарности и доступности к состязаниям всех участников, является на сегодняшний день преамбулой для того, чтобы не делать никаких резких шагов, чтобы не разрушить то, что хорошо работает!

Александер Чеферін, президент УЄФА:

Одні скажуть, що це жадібність, інші - зневага, зарозумілість, хитрість або цілковите незнання футбольної культури, але насправді це не має значення. Важливо те, що ще є час передумати.

Інакше - санкції. Аж до дискваліфікації у внутрішніх чемпіонатах та заборони гравцям виступати за збірні. Останнє могло вплинути і на український футбол.

Григорій Суркіс, почесний член УЄФА:

Зінченко должен был бы выбирать: оставаться в Манчестер Сити, если бы этот турнир мог бы иметь право на существование.

А ще - Андрій Лунін, який грає за мадридський "Реал", та Руслан Маліновський - півзахисник італійської "Аталанти", яку теж могли запросити до Суперліги.

І спершу "передумувати" ніхто й не хотів. Бо гроші, кажуть менеджери, втрачали колосальні.

Флорентіно Перес, голова Суперліги, президент клубу "Реал" (Мадрид):

Тенденція до зменшення глядачів триває вже давно. Тож ми розуміли, що мусимо щось зробити. Ми всі збанкрутіли, клуби втратили мільйони.

Андреа Аньєллі, голова італійського футбольного клубу "Ювентус", засновник Суперліги:

Я досі переконаний у вишуканості цього проєкту, у створенні найкращого змагання у світі. Розумію, що це може здаватися жадібністю, але це не так. Адже сьогодні футбол - це економічна індустрія, а ми досі підкоряємося статутам, створеним ще в 30-х роках.

Та фанам ці статути, вочевидь, підходять більше, аніж "клубно-кабінетним" босам. Наступного дня після оголошення нового турніру, біля стадіонів команд-учасниць почалися мітинги.

Перші - фанати "Челсі". Вболівальники аристократів закликали вийти із новоствореного турніру. Бо футбол - гра мільйонів, а не мільйонерів.

Артем Франков, футбольний експерт:

Очень серьезно на Абрамовича подействовала та толпа которая скопилась на Фулхэм Роуд вокруг стадиона перед матчем с Брайтоном.

А це - результат "переговорів" з фанами. Вони скандують: "Ми повернули хід історії". Бо "Челсі" вийшов з Суперліги. А слідом за ним - й усі інші англійські клуби. За один день Суперліга позбулася 9 команд з 15!

Девід Бротвуд, уболівальник лондонського клубу "Челсі":

Коли я побачив, який натовп зібрався на протест, то зрозумів: проігнорувати нас не зможуть.

Джон Вільям Генрі, власник англійського футбольного клубу "Ліверпуль":

Запропонований проєкт ніколи б не відбувся без підтримки вболівальників. У Великій Британії це всі знають. І за ці 48 годин ви дуже чітко висловилися. Ми почули вас.

Окрім уболівальників довелося дослухатися і... до політиків. У справу втрутився прем'єр Великої Британії Борис Джонсон.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Як може бути правильною ситуація, коли ви створюєте монополію, яка не дає клубам змагатися за правилами, забираючи надію та емоції в уболівальників. Уряд не залишиться осторонь, доки жменя власників створюватиме турнір "для своїх".

Артем Франков, футбольний експерт:

И когда вот эта чаша возможных неприятностей по месту проживания перевесила ожидаемые выгоды и льготы от участия в Суперлиге, они моментально зачехлились.

Щоправда, не всі. "Ювентус", "Реал" і "Барселона" заявили, що проєкт "заморожений", а клуби - залишилися учасниками нового турніру. Простою мовою, "суперлігу" вирішили відкласти. Чи вдасться її відновити? І хто в підсумку буде переможцем: гроші чи гра? - Протистояння наразі на паузі. Та вже очевидно: до нього рано чи пізно повернуться.