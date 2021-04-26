В этом году церемония вручения премии "Оскар-2021" прошла в ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе. Это грандиозное событие проходило онлайн из-за пандемии. Кто же удостоился золотой статуэтки - читайте в нашем материале.

Так, в 2021 году в Голливуде раздали 23 золотые статуэтки:

Лучший актер - Энтони Хопкинс ("Отец")

Актер Энтони Хопкинс так и не появился ни виртуально, ни лично на церемонию Оскар-2021. Поэтому одно из самых грандиозных событий завершили обещанием передать награду ее владельцу.

Лучшая актриса - Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников")

Вошла в историю 93 премии Оскара и Фрэнсис МакДорманд. Актриса завывала, как волк на сцене, и произнесла самую короткую речь на церемонии.

Лучший фильм - "Земля кочевников"

Во второй раз в истории Оскара женщина-режиссер победила в номинации "Лучший фильм". Это не вызвало удивления у экспертов, ведь все ожидали, что именно Хлои Чжао возьмет главную статуэтку вечера.

Лучший оригинальный сценарий - Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды")

"Я никогда не думала, что это случится, а потому не готовила какой-то речи", - с волнением прокомментировала победу беременная режиссер Эмиральд Феннел.

Лучший адаптированный сценарий - Кристофер Хэмптон "Отец"

"Это мой первый полный метр, и сразу работа с Энтони Хопкинсом. Я вдохновлялся, Энтони, тобой, поэтому только благодаря тебе создался этот фильм", - подчеркнул Кристофер Хэмптон.

Лучший фильм на иностранном языке - "Еще по одной"

Кино рассказывает о том, как приятели-учителя испытывают теорию относительно дозы алкоголя в крови и ее влияние на счастье человека. Режиссер Томас Винтерберг отметил, что "Еще по одной" - это память о его дочери, которая умерла в автомобильной катастрофе. Именно она подтолкнула отца к созданию сценария этого фильма.

Лучший актер второго плана - Дэниэл Калуя ("Иуда и черный мессия")

Лента рассказала о деятельности радикальной организации "Черная пантера".

Лучший грим и прически - "Ма Рейни: Мать блюза"

Авторам грима удалось блестяще показать стиль и целую эпоху 1920 - 1930-х годов.

Лучший костюм - "Ма Рейни: Мать блюза"

Победу одержала 89-летняя стилистка Энн Рот.

Лучший режиссер - Хлоя Чжао ("Земля кочевников")

Одну из главных номинаций Оскара ожидаемо завоевала Хлоя Чжао. Ее фильм "Земля кочевников" уже успел покорить весь мир. В речи режиссер отметила, что верит в то, что все люди рождаются добрыми.

Лучший звук - "Звук металла"

Лауреатом Оскара-2021 стал и главный фаворит шоу - "Звук металла". Лента о музыканте, который теряет слух, имеет большие шансы победить и в других номинациях.

Лучший короткометражный фильм - "Два далеких незнакомца"

Лучший короткометражный анимационный фильм - "Если что-то произойдет, я вас люблю"

Мультфильм имеет непростой сюжет, который рассказывает о родителях, переживающих потерю дочери. Девочка умерла во время стрельбы в школе, а перед смертью отправила сообщение "Если что-то произойдет, я вас люблю".

Лучший анимационный фильм - "Душа"

Ожидаемо, что мультфильм "Душа" одержал победу Оскар-2021. Лента поднимает тему расизма, вопросы загробной жизни, поисков собственного дела, любви к жизни и др.

Лучший короткометражный документальный фильм - "Коллетт"

Лучший полнометражный документальный фильм - "Мой учитель-осьминог"

Лучшие визуальные эффекты - "Довод"

Лента Кристофера Нолана удивила весь мир не только запутанным сюжетом, но и визуальными эффектами. Создатели "Довода" подчеркнули, что и для них в этом проекте было много революционного.

Лучшая актриса второго плана - Юн Е-джон ("Минари")

А вот выступление Юн Е-джон до слез рассмешило зрителей Оскара. Актриса начала благодарность фразой: "Наконец я увидела Брэда Питта", который и вручил ей золотую статуэтку.

Лучшая работа художника-постановщика - "Манк"

Лучшая операторская работа - "Манк"

"Манк" о сценаристе Голливуда стал одним из самых популярных фильмов кинофестивального сезона. Поэтому неудивительно, что инновационную ленту наградили Оскаром.

Лучший монтаж - "Звук металла"

Лучшая музыка к фильму - "Душа"

Мультфильм "Душа", в котором джаз играет огромную роль и является олицетворением образа мечты, завоевал победу Оскар в номинации "Лучшая музыка".

Лучший саундтрек - Fight For You ("Иуда и черный мессия")

Ранее мы сообщали, что церемония "Оскар" впервые в истории изменила формат.