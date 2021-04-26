Зеленский готов встретиться с Путиным [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. При этом, по его словам, место такой встречи не имеет значение. В частности, Зеленский приветствовал перспективу встречи Путина и президента США Джо Байдена.
"Я уверен, что они не могут выйти из встречи с пустыми руками, потому что, если саммит состоится, будет какой-то результат, даже небольшой", - отметил он.
В то же время он подтвердил, что хочет провести двустороннюю встречу с Путиным.
"Нас не волнует место проведения, речь идет о содержании", - добавил Зеленский.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на предложение о встрече. Он заявил, что ждет Зеленского в Москве.
Мы также писали о том, что Владимир Зеленский ответит на заявление Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.
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