В Киеве стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Поэтому столица на этой неделе сможет покинуть "красную" зону карантина. Об этом заявил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире одного из телеканалов.

У нас показатели по городу Киеву стабилизировались. Идет на снижение всем параметрам, утвержденным Министерством здравоохранения. Как ранее говорил министр (Максим Степанов, - ред.) может быть город Киев выйдет на этой неделе из "красной зоны.

При этом Рубан уточнил, что Киев не перейдет в "желтую" зону.

Город Киев еще не будет готов перейти в "желтую" зону, поэтому у нас будет "оранжевая" зона.

Ранее сообщалось, что Одесская область выходит из "красной" зоны карантина. В области установлен "желтый" уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавируса.

Также мы писали о том, что Киев может выйти из "красной" зоны карантина до майских праздников. В столице наблюдается положительная динамика по количеству заражений COVID-19.

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