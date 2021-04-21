В Киеве наблюдается положительная динамика по количеству заражений COVID-19. В связи с этим столица до майских праздников может выйти из "красной" зоны карантина. Об этом заявил глава Госпостребслужбы Киева Олег Рубан.

"Наблюдаем снижение показателей заболевания. Но показатель госпитализаций, выявление тяжелых случаев заболевания остаются высокими. У нас есть положительная динамика и мы можем на днях перейти к "оранжевой" зоне", - заявил Рубан.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Утро с Украиной" заявил, что Киев до конца недели может перейти сразу в "желтую" зону карантина.

"Есть большая надежда, что до 30 апреля Киев уже по всем показателям перейти из "красного" уровня к "желтому". Но все зависит от нас. COVID он атеист - для него нет праздника", - заявил Степанов.

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