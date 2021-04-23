Киев и пять областей "со дня на день" покинут "красную" зону [ Редактировать ]
В пятницу, 23 апреля, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что по прогнозам Министерства здравоохранения Украины "красную" зону карантина покинут Киев и пять областей. Регионы должны перейти в "желтую" зону на следующей неделе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он отметил, что Киев должен выйти из "красной" зоны "со дня на день".
По нашим прогнозам в течение следующей недели будут выходить из красного уровня Львовская, город Киев (изо дня в день), Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области.
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