Украина в ближайшее время должна объявить о зеркальной мере в ответ на высылку своего дипломата из России. Об этом сказал спикер МИД Украины Олег Николенко.

Решение Москвы подтверждает курс на обострение отношений.

По его словам, заявление МИД России о высылке сотрудника посольства Украины является очередной провокацией.

Объявление дипломата посольства Украины в Москве "persona non grata" лишено логики, не имеет под собой никаких причин. Такое решение только подтверждает выбранный Роосией курс на дальнейшее обострение с Украиной. Ответ нашего государства на эту провокацию не замедлит. В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины.

Ранее мы писали о том, что Россия высылает украинского дипломата.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны - вступление Украины в НАТО.

Напомним, что Путину сообщили о желании Зеленского встретиться.

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