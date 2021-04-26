В понедельник, 26 апреля, Россия объявила сотрудника посольства Украины персоной нон грата. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Так, он должен покинуть страну до 1 мая.

В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля сего года объявила "persona non grata" сотрудника посольства России в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, "persona non grata" объявлен сотрудник посольства Украины в России. Ему предложено покинуть территорию России до конца дня 30 апреля сего года.

При этом Россия грозит принять дополнительные меры, "если Киев продолжит враждебные действия против российских дипломатов".

Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств в Украине на основе взаимности будут предприниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских посольства, генеральных консульств и консульств в России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны - вступление Украины в НАТО.

Напомним, что Путину сообщили о желании Зеленского встретиться.

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