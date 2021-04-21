В среду, 21 апреля, президента России Владимира Путина поставили в известность о предложении президента Украины Владимира Зеленского о встрече на Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".



"Путину доложено об идее Зеленского о встрече в Донбассе, но нет уверенности, ознакомился ли он из-за подготовки к посланию и рабочих встреч", - сказал он.



Песков добавил, что для такой встречи нужны предпосылки.



При этом он в очередной раз заявил, что официальных запросов от Зеленского о встрече с Путиным в последнее время не было.

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