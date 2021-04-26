В Киеве с рельсов сошел новый скоростной трамвай [ Редактировать ]
В понедельник, 26 апреля, в Киеве новый скоростной трамвай сошел с рельсов. Инцидент произошел на улице Симиренко. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Трамвай аблокировал движение другим трамваям. В связи с этим, на месте образовался затор средств, курсирующих по маршруту №1.
С рельсов сошел новый трамвай Электрон. Причины устанавливают специалисты.
Сошедший с рельсов трамвай устанавливали обратно два подъемных крана. Движение на участке возобновили.
Ранее в Харькове на Салтовке трамвай врезался в микроавтобус Mercedes. Тогда также было опубликовано видео происшествия. Из-за аварии пришлось временно приостановить движение трамваев.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
18-річна студентка вирішила підзаробити і по 200 грн прямо на зупинці продавала спецперепустки для проїзду в громадському транспорті
Чоловік з вправністю каскадера застрибнув у салон через прочинене вікно та знешкодив водія-порушника
Нападник обурився через ремонт, дістав пістолет і поцілив у ногу шляховику
Водієві достатньо показати професійне посвідчення.
У запеклі заворушення переросла акція протесту під знайомим усьому світові гаслом "Блек лайвз меттер"