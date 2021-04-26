В понедельник, 26 апреля, в Киеве новый скоростной трамвай сошел с рельсов. Инцидент произошел на улице Симиренко. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Трамвай аблокировал движение другим трамваям. В связи с этим, на месте образовался затор средств, курсирующих по маршруту №1.

С рельсов сошел новый трамвай Электрон. Причины устанавливают специалисты.

Сошедший с рельсов трамвай устанавливали обратно два подъемных крана. Движение на участке возобновили.

Ранее в Харькове на Салтовке трамвай врезался в микроавтобус Mercedes. Тогда также было опубликовано видео происшествия. Из-за аварии пришлось временно приостановить движение трамваев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.