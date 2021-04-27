Национальное агентство Бразилии по санитарному надзору Anvisa отклонило заявку на импорт и использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Решение одобрили все члены правления регулятора.

Глава Anvisa Антониу Барра Торрес для дальнейшего рассмотрения заявки потребовал предоставить "недостающую информацию".

Хочу подчеркнуть, что это решение отражает текущее состояние дел и было принято на основании того, что нам удалось проанализировать на сегодняшний день.

Глава управления медикаментов и биологической продукции Anvisa Густаву Мендес Лима Сантус объяснил суть претензий к российскому препарату:

Один из критических моментов, на который мы обратили внимание, - присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса. То есть вирус, который должен использоваться исключительно в качестве инструмента доставки генетического материала к человеческим клеткам, формируя иммунный ответ, сам размножается.

Министерство науки Бразилии ранее признало "Спутник V" безопасным препаратом и одобрило производство на территории страны.

Ранее власти Бразилии уже дважды приостанавливали регистрацию "Спутника V". 13 марта Минздрав страны подписал контракт на закупку партии препарата.

Напомним, что вакцина "Спутник V", созданная в Центре Гамалеи, зарегистрирована в России в августе 2020 года. Применение российского препарата от COVID-19 разрешено в 61 стране, однако она не одобрена европейским и американским регуляторами.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "Спутник V" в Украине не зарегистрируют при каких условиях.