Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что российскую вакцину "Спутник V" в Украине не зарегистрируют при каких условиях. Глава Минздрава подчеркнул, что никакие аргументы его не убедят.

Об этом Степанов сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"О "Спутник V". Я уже неоднократно говорил: ни при каких обстоятельствах "Спутник V" не будет зарегистрирован. То, что касается регистрации в других странах - я уже говорил: в других странах Российская Федерация не забирала территорию и не развязывала войну. И ни одним аргументом вы меня не убедите зарегистрировать эту вакцину", - подчеркнул министр.

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Кроме того, у жителей Объединенных Арабских Эмиратов появится коллективный иммунитет против коронавирусной инфекции. В настоящее время первую дозу вакцины получили 60% населения.

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