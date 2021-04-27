Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предупредил, что покорение Марса потребует человеческих жертв. Однако, недостатка в добровольцах нет.

Возглавляемая им компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс космический корабль Starship, рассчитанный на 100 человек. Отправить его к Марсу планируют до 2030 года.

"Очевидно, что многие умрут вначале. Мы никого не заставляем туда отправляться, все на добровольной основе", - заявил он.

Ранее он пообещал к 2050 году отправить на Марс около миллиона человек

"Это будет славное приключение и поразительный опыт", - отметил Маск.

Читайте также, SpaceX провалили испытания нового "марсианского" корабля. в настоящее время точно неизвестно, взорвался корабль или разбился от удара о поверхность земли, ранее запуск прототипа SN11 планировался в пятницу, 26 марта, но его перенесли из-за плохих погодных условий.

Кроме того, SpaceX выиграла контракт NASA на доставку астронавтов на Луну. Контракт на создание системы для посадки экипажа на поверхность Луны оценивается в $2,89 млрд, первая миссия Artemis 1 запланирована на 2021 год без космонавтов.

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