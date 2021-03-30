SpaceX провалили испытания нового "марсианского" корабля (видео) [ Редактировать ]
Компания Илона Маска SpaceX в очередной раз провалила испытания прототипа космического корабля Starship, который, в будущем, должен доставить астронавтов на Марс. Момент аварии корабля попал на видео в YouTube.
Во время эксперимента аппарат SN11 поднялся на заранее заданную высоту, после чего перешел в горизонтальное положение и занял позицию для посадки. Корабль успел спустится на километр вниз, когда связь с ним пропала и SN11 разбился.
Отмечается, что в настоящее время точно неизвестно, взорвался корабль или разбился от удара о землю. Ранее запуск прототипа SN11 планировался в пятницу, 26 марта, но его перенесли из-за плохих погодных условий.
Читайте также, основатель компании SpaceX Илон Маск объяснил, почему не состоялся запуск десятого прототипа корабля Starship. Прерывание пуска прототипа Starship произошло из-за слишком строгих настроек параметров корабля.
Кроме того, SpaceX проведут рискованные испытания "марсианского" корабля Starship. Ракету типа SN10 установили на собственном пусковом комплексе компании у городка Бока Чика в штате Техас.
Ранее мы писали, что в США запечатлено зрелищное падение обломков ракеты SpaceX. Обломки вошли в атмосферу планеты после 22 дней "дрейфования" в космосе, жители городов массово снимали на видео таинственные объекты и выкладывали в интернет.
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