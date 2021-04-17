SpaceX выиграла контракт NASA на доставку астронавтов на Луну [ Редактировать ]
Источник: NASA
Компания Илона Маска SpaceX выиграла контракт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на доставку астронавтов на Луну. Об этом сообщает пресс-служба NASA.
NASA выбрало SpaceX для продолжения разработки первого коммерческого посадочного модуля, который безопасно доставит двух следующих американских астронавтов на поверхность Луны.
В конкурсе также участвовали компания Джеффа Безоса Blue Origin совместно с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper, а также компания Dynetics.
Контракт на создание системы для посадки экипажа на поверхность Луны оценивается в $2,89 млрд. По плану NASA, четыре астронавта будут доставлены на окололунную станцию на корабле Orion, оттуда двое из них отправятся на спутник Земли на принадлежащем SpaceX корабле Starship.
В сентябре 2020 года NASA представило обновленный план лунной программы Artemis. Первая миссия Artemis I запланирована на 2021 год без космонавтов. Аrtemis II полетит с экипажем в 2023 году. Высадка на южный полюс Луны запланирована на третьем этапе миссии (Artemis III) в 2024 году.
Американцы планируют привлечь к проекту Канаду, Японию, ОАЭ и ряд европейских стран. Россию привлекать не планируется.
Напомним, что 7 апреля 2020 года президент США Дональд Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне и других небесных телах. В документе говорится, что Соединенные Штаты не рассматривают космос в качестве "всеобщего достояния".
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