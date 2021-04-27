Зеленский посетил позиции военных возле Крыма [ Редактировать ]
Во вторник, 27 апреля, президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Херсонскую область посетил передовые позиции военных на административной границе с временно оккупированным Крымом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Президент осмотрел блиндаж и окопы и коротко пообщался с военнослужащими.
Кроме того, он посетил базовый лагерь украинских военных вблизи села Чаплинка, где ознакомился с условиями размещения личного состава. В модульном городке Зеленский осмотрел спальный, санитарный модули и полевой спортивный зал.
В санитарной части глава государства пообщался с дежурными врачами, узнал об обеспечении медоборудованием и лекарствами, а также поинтересовался эпидемическим состоянием и ходом вакцинации среди военных.
Мы сегодня на Херсонщине. Видим наши позиции, проверяем готовность с точки зрения техники, наших бойцов, наших бригад. Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии - технический и психологический. Это важно для того, чтобы понимать: то, что войска уходят, не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что может в любой момент быть возвращение войск к границам нашей страны.
Также президент передал двум военным подразделениям приборы ночного видения и тепловизоры.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на предложение о встрече. Он заявил, что ждет Зеленского в Москве.
Мы также писали о том, что Владимир Зеленский ответит на заявление Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.
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