В среду, 28 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в мае в Украину должны поставить еще почти миллион доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

По его словам, поставки ожидаются из двух источников.

По его словам, 473 тысячи доз вакцины Украина получит в рамках глобальной инициативы COVAX.

Мы имеем официальное подтверждение от COVAX, что это будет до 17-18 мая.

Еще до 500 тысяч доз вакцины Украина должна получить в мае согласно прямому контракту с Pfizer.

Они будут использоваться для групп риска, в частности для людей старше 60 лет или тех, у кого есть сопутствующие заболевания.

Напомним, что в Украине стартовал этап вакцинации людей, старше 65. О том, как записаться на прививку читайте тут.

Читайте также, власти Израиля подписали соглашение с американской компанией Pfizer о дополнительной поставке миллионов доз вакцины. В стране "в скором времени будет более чем достаточно вакцин, как для взрослых, так и для детей".