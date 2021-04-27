Стартовала вакцинация людей старше 65 лет: как записаться на прививку [ Редактировать ]
В Украине стартовал новый этап вакцинации от коронавируса, в рамках которого будут прививать людей старше 65 лет. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.
Кто будет в приоритете?
На этом этапе в первую очередь будут делать вакцины людям наиболее преклонного возраста. Также в приоритете будут люди, у которых есть хронические заболевания:
- болезни органов дыхания,
- сахарный диабет,
- болезни почек,
- сердечно-сосудистые заболевания.
Как записаться на прививку?
В пункте прививания
Записаться на получение вакцины можно в пункте прививания.
Что нужно для записи?
Через семейного врача
Еще один способ получить вакцину - через семейного врача.
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