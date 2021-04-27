В Украине стартовал новый этап вакцинации от коронавируса, в рамках которого будут прививать людей старше 65 лет. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Кто будет в приоритете?

На этом этапе в первую очередь будут делать вакцины людям наиболее преклонного возраста. Также в приоритете будут люди, у которых есть хронические заболевания:

болезни органов дыхания,

сахарный диабет,

болезни почек,

сердечно-сосудистые заболевания.

Как записаться на прививку?

В пункте прививания

Записаться на получение вакцины можно в пункте прививания.

Что нужно для записи?

Через семейного врача

Еще один способ получить вакцину - через семейного врача.